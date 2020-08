Puntjes op i met verfbeurt Huize Swaensteyn

24 augustus – Het was weer even nodig dat Huize Swaensteyn in de Herenstraat onder handen werd genomen. De laatste verfbeurt dateert van circa vijf jaar terug. De verf was het krimpen en verschoot van kleur. En dat voor een rijksmonument in het Beschermde Dorpsgezicht van Voorburg. Daar werd korte metten meegemaakt. En het fraaie resultaat is na enkele weken al zichtbaar. Nog even en het werk wordt opgeleverd. Met grote precisie worden met een piepklein kwastje de laatste puntjes op de i gezet op de luiken.