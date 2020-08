Huisjes bij de kerk ten offer aan nieuwbouw

26 augustus – De toenmalige woningbouwvereniging St. Martinus liet dit tableau inmetselen ter nagedachtenis van de eerste steenlegging van de huisjes in het Voorburgse Oranjekwartier. Die werden daar – onder de rook van de Martinuskerk aan het Oosteinde – gebouwd voor mensen met lage inkomens zoals dat vandaag de dag netjes heet. Nu 100 jaar verder staan de woningen op de nominatie te worden gesloopt door bouwer en corporatie WoonInvest waarin St Martinus is opgegaan. De woningen die nu leeg komen krijgen geen nieuwe bewoners. De eerste zijn al leeg en onbewoond komen te staan. WoonInvest wil op de vrijgekomen ruimte nieuwbouw plegen en dit tot verdriet van vele bewoners. Sommige mensen wonen er al 50 jaar. Het is een apart wijkje, vriendelijk van karakter. De gemeente vindt het nieuwbouwplan best maar de vraag is of we met het Oranjekwartier niet te maken hebben met monumentaal erfgoed. Dat wordt nu bestudeerd. Dus zeker iets om op dit onderwerp terug te komen.