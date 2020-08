Afvalkalender was zo gek nog niet

27 augustus – Het is er allemaal niet eenvoudiger op geworden. Toen het ophalen van huisvuil nog in keurige gemeentehanden was kon je er van op aan dat het ook gebeurde. Maar ja het moest beter, goedkoper en minder omslachtig. Maar we weten inmiddels dat het met Avalex nog wel eens fout wil gaan. Zoals blijkt uit een bericht dat wij vanmiddag ontvingen over het storten van grof vuil op de stoep. ‘Dit ligt nu op de Van de Wateringelaan’, mailt een bewoner ons. ‘Ik heb Avalex gebeld en er is geen aanvraag gedaan voor ophalen van grof vuil op deze plaats. Als één persoon iets neerlegt voor grof vuil denken andere bewoners dat dan op die dag Avalex komt. Niet dus. Avalex moet nu eerst Handhaving van de gemeente informeren, daarna mag Avalex het pas ophalen’. In het verleden ontvingen de burgers jaarlijks een Afvalkalender van Avalex. ‘Nu moet men die kalender via internet downloaden en uitprinten’, zegt dezelfde bewoner. ‘Dan dient men wel met internet overweg te kunnen, een computer en een printer te hebben’.

‘Geen direct contact, bandje, geen afspraak, online, kwaad’

En een bewoner uit de wijk Bovenveen moest zich ook al aan Avalex ergeren. ‘Hierbij meld ik dat ik rond 20 augustus een afspraak (telefonisch) heb willen maken met Avalex maar kreeg geen direct contact. Wel een bandje. Dan maar online alles invullen met als eindsom: Helaas kunt u geen afspraak maken. Wachten dan maar. Vandaag 24 Augustus weer geprobeerd te bellen weer een bandje maar niks! Dan maar weer online. Alles ingevuld en je gelooft je ogen niet! U kunt geen afspraak maken. Tja waar laat ik mijn afval nu? Ik ben verbaasd en kwaad. En ik ga mijn afval maar bij alle andere troep gooien. Een schande, wij betalen er voor! Het ligt niet aan het personeel dat hard werkt’.