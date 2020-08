Met strooigoed begint gejakker naar Sint

29/30 augustus – We willen het er eigenlijk niet over hebben maar in de winkels staan we oog in oog met glimmende zakken vol ‘vers’ strooigoed. Over een kleine drie maanden is het pas zover dat Sint en Piet ons land aandoen. Waarom niet half oktober beginnen met de verkoop van strooigoed e.d. met bovendien een betere versheid ervan dan nu? Of moet er gehamsterd worden? We laten ons door de winkeliers geen zand in de ogen strooien nu de zomer er nog is met hopelijk een schitterende nazomer als toegift. Dus niet nu al dat gejakker naar de Sint a.u.b.