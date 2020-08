Zittend in plaats van boven het hoofd

31 augustus – We gaan deze zomermaand uit met een reparatiebericht van een verkeerslicht op de Prins Bernhardlaan. Jaja een verkeerslicht. Als er sprake is van uitval door een mankement zie je nog wel eens gele voertuigen van de onderhoudsdienst. Het platte dak is er voor gemaakt om makkelijk bij het haperende licht te komen, maar nadeel is dan dat eerst de weg half moet worden afgezet. Onnodig zeiden deze monteurs. We halen het licht er wel af met een klein laddertje en de montage vindt plaats op de grond. Voordeel is dan ook dat het werk zittend kan gebeuren in plaats van ook nog eens half boven het hoofd. En geen automobilist die hinder ervaart van de reparatie.