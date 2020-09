Artibrak: Fantasiefiguren en keukenspullen

1 september – Deze maand tonen drie vrouwelijke kunstenaars hun werk in ArtiBrak. Vreemde figuren, fantasierijke levensvormen en ingrediënten uit de keuken creëren een nieuwe werkelijkheid. Voor de in Brighton (UK) geboren Tina van Krogten is kunst ‘a way of life’. Jaren heeft ze geschilderd met gemengde techniek, nu tekent ze alleen, met een snel neergezette lijn en enkele kleuraccenten. De figuren die Tina tekent zijn soms vreemd en humoristisch met een voorliefde voor katten. De Australische Kate Nobbs woont en werkt sinds 1990 in Nederland. In de serie grote aquarellen gebruikt ze haar favoriete ingrediënten uit de keuken en onderzoekt de betekenissen achter tevredenheid. Vera Zegerman richt zich met het maken van haar keramiekobjecten (foto) op het uitbeelden van niet bestaande levensvormen, fantasierijke objecten met een hoog abstractieniveau. De tentoonstelling is van 9 september t/m 4 oktober. Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44, www.artibrak.nl.