Ja/Ja in plaats van Nee/Nee of Nee/Ja

2 september – ‘Woningen zonder Nee/Nee- of Nee/Ja-sticker krijgen gemiddeld 30 folders per week in hun brievenbus’, zegt D66. ‘Dat is zo’n 34 kilo reclamedrukwerk per jaar’. Volgens Milieu Centraal komt naar voren dat ongeveer drie op de tien huishoudens ongeadresseerd reclamedrukwerk ongelezen weggooien. Raadslid (D66) Charlotte Bos is gaan puzzelen en komt met het voorstel alleen nog maar Ja/Ja stickers in te voeren om papierverspilling tegen te gaan. ‘Elke ongewenste folder zorgt voor verspilling van energie voor productie en transport en voor onnodig papiergebruik dat als afval wordt afgevoerd en verwerkt’, zegt Bos. ‘Minder ongewenste folders dragen bij aan minder vervoer, betere luchtkwaliteit en minder uitstoot’.