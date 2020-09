Bekende als trouwambtenaar kan voortaan

3 september – Vanaf nu is het ook in Voorburg voor bruidsparen mogelijk een bekende te laten benoemen als hun trouwambtenaar. Wethouder Nadine Stemerdink: ‘Als gemeente komen we graag tegemoet aan de wensen van onze inwoners. Wij hebben heel ervaren trouwambtenaren die voor de gemeente werken, maar ik kan me goed voorstellen dat het je trouwdag iets bijzonders geeft als een goede vriend of familielid het huwelijk voltrekt. Wel een heel verantwoordelijke en spannende taak, het is tenslotte toch iemands bruiloft’. De tijdelijke BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) moet wel eerst beëdigd worden bij de rechtbank. Eerder mochten alleen trouwambtenaren uit andere gemeenten eenmalig een huwelijk in onze gemeente voltrekken. Met dit besluit volgt het college vele andere gemeenten.