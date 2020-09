224 bomen ‘gekroond’ als lokaal monument

4 september – Voor het eerst heeft de gemeente bomen aangewezen als monument. Het gaat om 41 particuliere en 183 gemeentelijke bomen. Het zijn karakteristieke bomen die ouder zijn dan 80 jaar en een belangrijke bijdrage leveren aan het groene karakter van onze gemeente. Om particuliere eigenaren te ondersteunen in het onderhoud van de bomen, kunnen zij nu subsidie aanvragen. Wethouder Astrid van Eekelen: ‘In de gemeente staan veel waardevolle bomen die we graag goed willen onderhouden worden en behouden voor toekomstige generaties. Daarom voegt de gemeente bomen toe aan de monumentenlijst met meer mogelijkheden voor subsidie.

Per monumentale boom kan eens per vijf jaar subsidie worden aangevraagd tot een maximum van 500 euro. Voor het verwijderen of verbeteren van een reclame-uiting is dat eenmalig maximaal 500 euro. Foto gemeente LV: monumentale rode beuk in Park Arentsburgh.