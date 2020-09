Nieuw jasje voor de Van Alphenstraat

5 september – Omwonenden in de Van Alphenstraat waren er al van op de hoogte dat zij er misschien wel een paar honderd nieuwe buren bij krijgen. De gemeente heeft een plan bekend gemaakt om in die straat 48 appartementen en 6 bedrijfsunits te bouwen. Het gebeurt op particuliere grond ter vervanging van de autobedrijven die daar gevestigd zijn. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het plan waarna nog heel wat procedures te gaan zijn. Op de artist impressions is te zien hoe de investeerder en de architect erover denken. De Van Alphenstraat kan wel zo’n nieuw jasje gebruiken.

