Nog even geen wonderbaarlijke visvangst

7 september – Bericht en foto van onze correspondent Willem Hasekamp: ‘Nu de kinderen als vakantiezwemmers in de Vliet er niet meer zijn wordt hun plaats ingenomen door de amateur-vissers. Met september is het wedstrijdvissen immers weer begonnen en dat is te zien bij park Vreugd en Rust maar ook aan de Trekvliet waar tenten en de hengels aan de waterkant zijn uitgestald om de mooiste en grootste vis te kunnen vangen. Helaas wilden de vissen afgelopen weekeinde niet echt bijten. De vissers klaagden dan ook dat het zwaar tegenviel en hun geduld wel erg op proef gesteld werd. Maar houd moed want welke visser gelooft er niet in dat die bekende wonderbaarlijke visvangst een kwestie van tijd is’.