Actie voor bedoeling borden in parken

8 september – De gemeente gaat een communicatie-actie voeren om meer duidelijkheid te krijgen over de verkeers- en gedragsregels in parken want daar bestaat onduidelijkheid over bij de gebruikers. Op aandringen van D66 worden alle borden in kaart gebracht die aangeven of het gaat om een voet- of fietspad. Aan de hand van de resultaten wordt duidelijk of er misschien borden bij moeten komen of kunnen worden weggehaald. D66-raadslid Charlotte Bos bevroeg wethouder Nadine Stemerdink hierover en kreeg te horen dat volgende maand in de parken met borden wordt aangeven waarvoor ze bedoeld zijn: voetgangers, fietsers of beiden. Bos had naar aanleiding van klachten van wandelaars over de veiligheid en onduidelijke bebording aan het college vragen gesteld.