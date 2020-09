10 september – Aan al die de stickers te zien is met deze Morris Mini geen Europees land overgeslagen. En nog altijd staat het populaire autootje in de startblokken om de wereld in te trekken. De eigenaar heeft de weerbestendige koffertjes al op het dak gezet met daarnaast een gereedschapskist voor het geval dat. Klaar voor de start, alles bij de hand en karren maar weer. Herkent u de straat waar we deze Mini 1000 uit 1977 tegen kwamen?