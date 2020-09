14 september – Mondkapje op, ook voor deze jongen die met zijn moeder op de tram wacht op de Koningin Julianalaan. Hij heeft hem al om voordat er ingestapt kan worden. Het zekere voor het onzekere. En misschien ook wel stoer. Een andere manier om het mondkapje altijd snel bij de hand te hebben is hem als armband te dragen, zoals we rond het middaguur in de Herenstraat zagen. Even praktisch als communicatief.