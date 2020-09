GBLV grootste partij na overstap VVD’er

16 september – VVD-raadslid Arnold Brans is overgestapt naar de oppositiepartij Gemeentebelangen, die daarmee van negen naar tien zetels de grootste partij is in Leidschendam-Voorburg. In een verklaring van GBLV zegt Brans: ‘Nadat ik het amendement over Schakenbosch van GBLV, D66 en GroenLinks had gesteund, is er tussen mij en de VVD-fractie helaas een onwerkbare situatie ontstaan. Ondanks een aantal gesprekken, waarin ik mij constructief heb opgesteld, leidde dat niet tot resultaat. Wat mij bij GBLV/Gemeentebelangen vooral aanspreekt is, dat het belang van de burger altijd voorop staat’. GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg was niet verrast toen VVD-er Brans zich meldde voor een versterking van de GBLV-fractie. Rozenberg: ‘Wat Brans bij Schakenbosch liet zien, is dat hij zijn standpunt uitstekend kon beargumenteren vanuit een groter belang dan het collegevoorstel. Dat lef is in de huidige politiek ver te zoeken. We waren er dus eigenlijk vrij snel met elkaar uit. Diverse dossiers zijn vooraf goed doorgesproken’.