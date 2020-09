Wandel even mee terug in de tijd (1895)

18 september – Stichting ‘Mooi Voorburg’ organiseert morgen (zaterdag 19 september) drie korte wandelingen in park Vreugd en Rust. Om 14.20, 14.40 en 15.00 uur beginnen de wandelingen bij de Informatietafel bij de Vliet, waar de armada van schepen (Vlietdagen) zal aanmeren. U wordt dan ook kort geïnformeerd over de plannen van ‘Mooi Voorburg’ om het park van de beroemde landschapsarchitect Zocher met steun van de Provincie en de gemeente weer in oude luister te herstellen. In verband met de coronamaatregelen worden de groepjes maximaal 15 personen. Op de afbeelding staat een zogenaamd Zocherbootje, vernoemd naar J.D. Zocher jr. met titel Wandeling langs de Vliet, schilder J.A. De Jonge, circa 1895.