Lokale ontwikkelaar is nu eigenaar van kerk

19 september – Na een leegstand van circa 12 jaar en diverse pogingen tot verkoop is het kerkgebouw aan de Laan van Nieuw Oosteinde vorige week geleverd aan de eigenaar, het Voorburgse bedrijf Steenvlinder. Eerder dit jaar was de koopovereenkomst al gesloten. Steenvlinder is een woningontwikkelaar. Samen met de buurt en andere belanghebbende partijen wil hij tot een gedragen plan komen waar ook ruimte is voor andere functies, zoals werken of multi-inzetbare ruimtes. Uiteindelijk moet het hele plan ingediend worden bij de gemeente, monumentencommissie en RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), die ook akkoord moeten gaan met de herbestemming. Pas wanneer er een vergunning verkregen wordt voor het plan, is pas zeker dat er woningen (en/of andere functies) gerealiseerd gaan worden. ‘Als alles door kan gaan, verwachten we eind 2021 in verkoop te kunnen’, meldt het bedrijf Steenvlinder. ‘In 2022 en 2023 (indicatief) vindt de transformatie van de kerk plaats’.