Zon zien door Protuberansen kijker Hofwijck

20 september – Een vrij unieke gelegenheid om op zaterdag 3 oktober in de schoenen te gaan staan van Chistiaan Huygens. Op het voorplein van Hofwijck waar hij woonde komen telescopen en instrumenten te staan waarmee de zon als dichtst bijstaande ster, kunnen worden bekeken. Het wordt een zonnekijkdag. Eén van de instrumenten is een zogenaamde ‘protuberansen kijker’, waarmee op een veilige manier de atmosfeer van de zon in beeld komt. In deze atmosfeer, de ‘Corona’ genoemd, komen grote vlammen voor, die door dit instrument zijn waar te nemen. De amateur-astronomen van de Sterrenwacht Rijswijk staan klaar om alle vragen over de zon en de instrumenten te beantwoorden. Christiaan Huygens keek graag naar de sterren en was enorm goed in het schatten van afmetingen en afstanden tot de zon. De buitenplaats Hofwijck aan het Westeinde 2A is vanaf 12:00 tot 17:00 uur geopend. Wel aanmelden via de mail secretariaat@hofwijck.nl o.v.v. “Zonnekijkdag Hofwijck”. Bezoek tot de tuin en de activiteiten van de Sterrenwacht zijn gratis. Bij enorm slecht weer kan het evenement worden geannuleerd.