Paddestoelen te over in Voorburgse parken

22 september – Parken te over in Voorburg met alle bijbehorende genoegens van dien. Elk seizoen leent zich wel om een rondje Park te doen. Nu de herfst op de kalender is begonnen – maar de nazomer nog heel even niet van wijken weet – beleven we de weken van de paddestoel. In park Vreugd en Rust, maar ook Arentsburgh/Hoekenburg, komen we ze volop tegen. Dit exemplaar is een van 1800 paddestoelen die genoteerd staan, deze als parasol-paddestoel.