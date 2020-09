23 september – Nog een keer door de Sluis en dan naar de winterstalling. Het is mooi geweest. Het aantal boten dat de Vliet passeert neemt zienderogen af nu het herfstweer nadert. Dankzij het fraaie nazomerweer profiteerde ook de horeca nog even mee. En voor de mensen op het terras maakte het bootje kijken met een drankje erbij eveneens tot ontspannen verpozing.

