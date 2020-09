Mobiele camera’s richten op dumpen afval

23 september – Er komen mobiele camera’s om de almaar voortdurende afvaldump in Leidschendam-Voorburg tegen te gaan. Vooralsnog gaat het om een proef. Het CDA en de VVD (met dank aan) roepen het college op deze mogelijkheid om afvalovertreders aan te pakken in te voeren. Een motie van die strekking werd gisteravond met een ruime meerderheid aangenomen. Grof afval achterlaten bij containers is de afgelopen jaren een aanhoudende plaag geworden zoals Ap de Heus met zijn wekelijkse afvalrondes door de gemeente met foto’s aantoont. Dat moet ophouden, vindt de gemeenteraad eindelijk. De handhavingscapaciteit in onze gemeente blijkt beperkt. Het inzetten van camera’s om overtreders aan te kunnen pakken is een van de aanvullende middelen die aan het terugdringen van afvaldump kan bijdragen.