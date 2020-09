Aardige bijdragen aan meer veiligheid

25 september – Mondkapje op, mondkapje af. Het mag in vliegtuigen tijdens de aangeboden consumptie en ook op andere plekken wordt dat voor het nemen van een hapje of drankje toegestaan. Het voelt als weer even op adem komen. Een lezer uit Frankrijk mailt ons dat daar het dragen van twee kapjes wordt voorgesteld om dat op en af gedoe te voorkomen. Een kapje op de kin en het tweede op de neus. Dat ‘scharniert’ vanzelf. Veiliger wordt hiervan gezegd. Veiligheid wordt ook betracht bij Koffie Works in de Van Schagenstraat aan de voet van de Oude Kerk. Daar liggen meetlatten op de tafels om de juiste afstand tussen mensen in acht te kunnen nemen. Het aardige hulpmiddel houdt de mensen ook tijdens het koffie drinken scherp.