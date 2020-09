Ruimtewinst door stapelen of vol=vol?

29 september – Het verbouwen van huizen heeft dit jaar een hoge vlucht genomen. Overal zie je langs de weg containers staan om gebruikte materialen of afval af te voeren. Ook in Voorburg, zoals in de Van Heurnstraat waar met de grootste precisie stenen in de bak gestapeld worden. Dat betekent ruimtewinst. Je kunt ook alles zo in de container keeperen en denken vol = vol. We kregen de laatste foto van een bewoner aan het Oosteinde en ja, misschien niet helemaal vergelijkbaar maar we denken dat de stapelaar van de eerste container uiteindelijk beter uit is.