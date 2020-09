Onverwacht afvalmonument op grondkabels

30 september – Een opmerkelijk bericht van onze correspondent op locatie, Willem Hasekamp. Aan het begin van de Hoekenburglaan in Voorburg West is enkele weken geleden een door buurtbewoners tot monument verklaarde groep afvalcontainers geplaatst, helemaal gesponsord door AVALEX. Het monument bestaat uit drie betonnen bakken en drie bakken die daarin passen en normaal bestemd zijn om verschillende soorten afval in op te vangen. Maar dat laat nog even op zich wachten. Volgens omwonenden liggen er enkele kabels in de grond die eerst verwijderd moeten worden voordat het AVALEX de containers in de grond kan laten zakken. Nu komt het wel vaker voor dat er kabels liggen op plekken waar men die niet verwacht. In een nabijgelegen gemeente wordt er altijd eerst een onderzoek verricht door een sleuf te graven. Wanneer er kabels liggen wordt met de buurtbewoners eerst gekeken of er een andere geschikte plaats in de omgeving is te vinden. Pas wanneer dit onderzoek is voltrokken worden de bakken voor plaatsing aangevoerd. In Voorburg werkt dat kennelijk andersom.