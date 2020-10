6 oktober – Met het oog op de collectieve griepprik ‘verhuist’ de Voorburgse huisarts Holst (van de gelijknamige praktijk aan de Parkweg) voor korte duur van zijn eigen werkplek naar de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde. ‘In verband met maatregelen rond corona wordt de griepprik in de kerk gegeven’, zegt hij in een brief aan patiënten die ervoor in aanmerking komen. De eenmalige verhuizing is op donderdagmiddag 8 oktober.