Hun plezier van schilderen spat er vanaf

7 oktober – Door het corona virus werd de expositie van Sandra de Haas, Mieke Beyersbergen en Xandra Lapperre in maart afgelast. Nu krijgen ze een langverwachte herkansing om hun meest recente werk te tonen. Sandra exposeert met 34 objecten, voornamelijk porseleinen schalen, driedimensionale vogels en enkele gouaches. Het witte porselein is beschilderd met fantasievolle figuren in krachtige vormen. Mieke is in haar schilderijen op zoek naar het vormgeven van haar gedachten en gevoelens. Zoals hier afgebeeld zijn kleur en compositie voor Mieke een middel om tot persoonlijke expressie te komen en het plezier van het schilderen spat van de doeken af. Xandra tenslotte werkt met olieverf op zwaar linnen; spelende kinderen, landschappen en bloemen zijn haar favoriete onderwerpen. Ze werkt nat op nat, gaat ‘haar penseel achterna’ en is soms verrast over het resultaat. De tentoonstelling is t/m 1 november in Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44 www.artibrak.nl