Drie generaties tussen zorgelijk en zorgeloos

9 oktober – Tussen de (piepjonge) mensen op de voorgrond en mensen op leeftijd die hier de achtergrond vormen, zitten zo’n drie generaties. De eersten zijn nog zorgeloos met totaal andere dingen bezig dan de tweede die met mondkapjes op en in de regen wachten tot de kerkdeur aan het Oosteinde open gaat om de griepprik te halen. In plaats van die te geven in de praktijk bedacht huisarts Holst om de kerk in zijn wijk te vragen hieraan mee te werken. Geen probleem en het prikken was binnen goed georganiseerd. Holst had drie medewerkers gerekruteerd om deze jaarlijkse toediening van anti-stoffen te laten gebeuren.