Kerstman wil van geen Sint weten

10 oktober – Dat wordt nog wat over 6 weken met de aankomst van Sinterklaas in deze gemeente. Vermoedelijke aankomst wel te verstaan, jazeker want er is al helemaal geen denken aan dat we straks weer over de hoofden kunnen lopen in de Herenstraat en Kerkstraat, zodra de Goedheiligman hier voet aan de grond heeft gezet. Maar ook dat is twijfelachtig. En daarbij komt dat Sint en Piet nog niet eens weten of ze het code-rode Spanje wel uit mogen en zo ja hoe dat dan zit met die 10 dagen quarantaine. Oh oh oh. Misschien dat door Corona de hele discussie over wel of geen zwarte Pieten als een kaars uitwaait. Sint gaat mogelijk wel een jaartje overslaan. Dat zou ook rapper Akwasie wellicht goed uitkomen. Hij had onlangs een gevecht met Zwarte Pieten in het vooruitzicht gesteld. Gelukkig loopt dat dan met een sisser af. De grote winnaar in december wordt vervolgens vrijwel zeker de Kerstman die de concurrentie met Sint ver achter zich laat. Hij heeft zich – met nog ruim twee maanden te gaan – al in vol ornaat laten posteren in de Bijenkorf. Van de Sint is nog geen spoor te vinden.