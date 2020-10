11 oktober – Schimmels die aanzetten tot woeker in de groep van paddestoelen komen niet alleen tot actie rond struiken en bij bomen, zelfs tussen stoeptegels en tegen muurtjes ontkiemen ze plotseling. Een soort schimmelfeest zo te zien. Deze tros werd door een lezer gespot aan het Oosteinde. Aan de andere kant van het muurtje was het ook raak maar dan bij een struik. Het is helemaal herfst.

