Het regende loterijeuro’s in de Koninginnelaan

13 oktober – Zeven bewoners van de Koninginnelaan zijn gisteren verrast door de voordeur te openen om te horen dat zij winnaars van de Postcode Loterij waren. Op hun postcode 2275 CL is in de septembertrekking de Straatprijs gevallen. De volgende bedragen zijn gewonnen: Jan en Coby 50.000 euro, Matthijs en 2 anderen 12.500 euro, Karin en Philip 37.500 euro en als een extraatje ook nog een nieuwe auto. Matthijs reageert enthousiast als hij een cheque van 12.500 in ontvangst mag nemen: ‘Ik ga mijn dochters blij maken! Verder wil ik geld doneren aan het Rode Kruis voor voedselhulp in Nederland’. Philip: We zaten toevallig dit weekend te bedenken wat we met een geldprijs zouden doen. Nu is het ook écht gebeurd! Eén van onze twee dochters wil heel graag naar een vriendin in Australië. Als het weer kan, ga ik samen met mijn dochter die kant op aangezien Karin niet durft te vliegen’. De uitzending van de uitreiking op de Koninginnelaan is op 8 november te zien in ‘Eén tegen 50’ bij RTL 4.