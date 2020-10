Stilte voor de storm bij dreigend OV-plan

15 oktober – Lege fietsrekken, een lege trap, een leeg Stationsplein met ook nog een door Corona getroffen leeg terras met ingeklapte parasols. Het enige beetje leven is terug te vinden in het blad van de bomen dat langzaam maar zeker van kleur verschiet, van groen naar geel, oranje en rood tot het neerdwarrelen toe. Al met al een mooie foto die ook qua compositie gezien mag worden. Hij is gemaakt door Sanja Duijvestijn met als titel Stilte voor de storm. Zij is raadslid van partij Gemeentebelangen die – net zoals o.a. Wijkvereniging Oud Voorburg – bij de gemeentebesturen Den Haag en Leidschendam-Voorburg bezwaar maakt tegen het plan voor een nieuwe sneltram tussen Den Haag centrum, de Binckhorst en het spoor naar Zoetermeer.

De sneltram zou dan ook Voorburg gaan passeren zoals bijvoorbeeld ook hier over het Stationsplein en langs dan wel door de tuin van Hofwijck. Ook bewoners van de Overburgkade vrezen het ergste voor wat zij voor de deur krijgen. Een onzinnig plan, wordt niet onrechte gezegd. Er zijn immers al prima OV-verbindingen. Je kunt beter een plan maken waarin het station Voorburg wordt afgebroken en geheel ondergronds komt te liggen. Het succesvolle NS spoor door Delft moge als voorbeeld dienen. Dan zijn we af van die lawaaierige Intercitytreinen die station Voorburg veelvuldig met veel geraas passeren. En bovengronds ontstaan nieuwe mogelijkheden om historisch Voorburg en Voorburg-West samen te voegen.