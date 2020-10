Onder viaduct loopt het de spuigaten uit

‘Ik kreeg te horen dat ze er snel werk van maken’, zegt De Heus. ‘Niet lang geleden werden deze zuilen al helemaal schoongemaakt. Er is kennelijk iets niet in orde met het bovendek. Dat zal wel uitdraaien op repareren. Uitkijken voor spatten op je jas als je er langs loopt’.

16 oktober – Het loopt letterlijk de spuigaten uit onder het Marianneviaduct. Ap de Heus zag het dezer dagen op zijn dagelijkse fietsronde door Voorburg en maakte er enkele foto’s van. Vervolgens nam hij direct contact op met een van zijn contactpersonen bij Rijkswaterstaat want De Heus beschikt over een rechtstreekse lijn met de wegbeheerder.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink