Fietsen zonder licht is gevaar op de weg

17 oktober – Het Buurt Preventie Team (BPT) Voorburg-West heeft op straat een aantal

‘graffiti’s’ aangebracht om aandacht te krijgen voor goede zichtbaarheid van fietsers in de donkere dagen. Teamlid Geer de Jager: ‘Onze actie heet Zet Je Licht Aan die er hopelijk voor zorgt dat iedereen zijn fietslampjes aanzet als het donker is. Het is van levensbelang om ’s avonds goed zichtbaar te zijn! Iedere automobilist of voetganger is wel eens geschrokken van een fietser zonder licht. We spuiten het logo van deze actie op verschillende plekken in de wijk, vooral daar waar er fietsers langsrijden De politie gaat goed controleren deze winter, maar doe bovenal mee voor je eigen veiligheid en dat van andere weggebruikers’. Foto’s Ap de Heus.