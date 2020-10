Een kaarsje opsteken, gewoon even stil zijn

23 oktober – Rond Allerheiligen en Allerzielen, 1 en 2 november, wordt overal ter wereld aan overledenen gedacht. Daarom openen de Oude Kerk (Herenstraat) en de Verrezen Christus Parochie (Fonteijnenburghlaan) op zondagmiddag 1 november hun deuren. ‘U kunt zomaar even binnenlopen in de kerk, ook als u er eigenlijk nooit komt’, zeggen de kerkbesturen. ‘Er is ruimte om een kaarsje aan te steken, een naam op te schrijven of een gebed achter te laten. Het is mogelijk met een voorganger of een ander gemeentelid te praten, gewoon even stil te zijn, wat u wilt. Om 15.00, 16.00 en 17.00 uur zijn er korte vieringen in de Oude Kerk’.