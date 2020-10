Wie is er aan de beurt?

26 oktober – Best een beetje lastig zo bleek ook afgelopen zaterdag op de Voorburgse markt. Enerzijds het onderling afstand bewaren en anderzijds goed in de gaten houden wie er aan de beurt is. Enigszins onoverzichtelijk maar tot woordenwisselingen heeft het – voor zover bekend – niet geleid. Wel hoorden we een lichtelijk geïrriteerde vrouw vermanend zeggen: ‘Nee meneer ik was eerder’. Achteraan aansluiten is wel het geval bij sommige kraamhouders die voor hun stands rijen hebben gemaakt. Intussen is handhaving van afstand en gedrag aan de orde. Niet door politie maar door boa’s die van de gemeente een eigen auto hebben gekregen om hun werk te doen. Geen politieauto maar een boa-auto die is geïntroduceerd.