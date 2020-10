De eerste kerstboom ter inspiratie in nare tijd

27 oktober – Je zou bijna alle corona-ellende vergeten en misschien is dat ook wel een beetje de bedoeling van een optimistisch ingestelde ondernemer in de Van Schagenstraat. De beste kerstwensen op een rode ballon aan een lantaarnpaal, terwijl vanuit de deuropening van de mooie versierwinkel de eerste opgetuigde kerstboom in Voorburg te zien is. Hoe het allemaal met Kerstmis 2020 gaat uitpakken weten we nog niet maar de winkelier weet ons wel al heel vroeg in het oude dorp te inspireren. Misschien ook wel beter zo dan in grote moedeloosheid aan een kale corona-kerst te denken.