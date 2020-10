Na heftig debat: Geen nieuwe brug over de Vliet

29 oktober – Er komt geen nieuwe brug over de Vliet. Het debat hierover gisteravond was heftig in de gemeenteraad. Het CDA, als een van de initiatiefnemers, betreurt het afwijzen van een extra brug door GBLV, GroenLinks, D66 en PvdA. ‘De inzet van wethouder Bouw om een gedegen voorstel rond te krijgen krijgt niet de waardering die het verdient maar levert wel extra input voor verdere, nieuwe en noodzakelijke verkeersmaatregelen’, zegt het CDA. ‘De dagelijkse files in Leidschendam-centrum, A12, A4 en N14, evenals het sluipverkeer over onze bruggen en wegen zullen helaas een extra wrang beeld blijven en blijken. Een nieuw, actueel verkeers- en vervoersplan is meer dan ooit een noodzaak’.

CDA-raadslid Ron van Duffelen: ‘We hadden de kans een historische brug te slaan naar de toekomst. Nu we deze kans missen, gaan generaties na ons daar nog last van hebben. Een extra brug met aanvullende verkeersmaatregelen was de beste oplossing om de doorstroming in onze gemeente te verbeteren en Leidschendam-Zuid met andere wijken te verbinden. De uitslag van de stemming geeft daar geen mogelijkheid meer voor, nu moeten we met nieuwe energie verder werken aan verdere bereikbaarheid”.