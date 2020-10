Vervreemding, de fantasie moet aan het werk

30 oktober – In november laten drie vrouwen hun werk zien in galerie ArtiBrak. Hun werk is verschillend, maar heeft een ding gemeen: de fantasie moet aan het werk, want niets is wat het lijkt. Grillige vormen van het menselijk lichaam, bloemen en planten vormen de inspiratiebron voor de abstract-figuratieve landschappen van Doortje van Ginneken. Het liefst werkt ze met olieverf, tempera, aquarel en pen en inkt. Ze schildert zonder vooropgezet idee en houdt van de vervreemding in het schilderij, die de toeschouwer zelf mag ontdekken en ervaren. Herzien Buytendijk verbeeldt al meer dan dertig jaar haar fantasie in sculpturen van keramiek, die met de hand worden opgebouwd. Haar figuren worden met lichte (zelf)spot neergezet. Het werk dat Louise Harley op de tentoonstelling bij ArtiBrak toont, vindt zijn oorsprong in een serie werken die zij in 2016 maakte van het industriële landschap in noordwest-Engeland, waar zij opgroeide. De tentoonstelling loopt van 4 t/m 29 november. Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44, 2271 CH Voorburg – www.artibrak.nl.