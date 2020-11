Millimeteren en spanning rond bouwkraan

2 november – Er was al rekening mee gehouden dat het passen en meten zou worden in de Herenstraat voor een super bouwkraan op weg naar het nieuwbouwproject aan de Vliet. Met name de scherpe bocht naar de Raadhuisstraat was heikel. Het lukte natuurlijk maar niet zonder secuur millimeteren en spanning tegelijk om schade aan paaltjes en stoepranden te voorkomen. Een vergelijkbare bouwkraan zorgde eerder voor het omver rijden van betonnen paaltjes. Daar is bij het manoeuvreren met deze kraan van geleerd door o.a. rijplaten op het wegdek te plaatsen.