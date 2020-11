Genoeg te doen rond korf en bezemwagen

3 november – Met medewerking van omwonenden komt de bladkorf tot zijn recht. Als iedereen een beetje meehelpt met bladeren vegen en de ‘vangst’ in de korf doet dan heeft het jaarlijks plaatsen er van zin gehad. Op sommige locaties ontbreekt de bladkorf bij gebrek aan omwonenden. In die gevallen komt de gemeente langs met materieel en manschappen om de herfstbladeren af te voeren. Zo wordt met hark en brede schep gestadig schoonschip gemaakt bij het station. Ook hier is er nog veel bladwerk aan de winkel.

