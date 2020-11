Met burgemeester wandelen door de wijk

4 november – Kijk een beetje naar elkaar om, zei premier Mark Rutte gisteravond tijdens zijn persconferentie. Burgemeester Klaas Tigelaar denkt er ook zo ver en brengt dat te voet in de praktijk. In zijn blog lezen we o.a.:

‘Even in de buitenlucht, beweging en gelegenheid voor een gesprek. Menigeen maakt daar gebruik van. Zo heb ik ook mijn wandelafspraken in deze weken. Een kort moment voor een persoonlijk gesprek. Om te horen hoe het met ieder gaat. Samen (op 1,5m afstand) maken we een wandeling door de wijk.

Naast dat je elkaar weer even spreekt en ziet, in de buitenlucht komt en in beweging bent, valt mij nog iets op. De wandeling door de wijk geeft ook gelegenheid om met wijkgenoten in contact te blijven. Even zwaaien en groeten naar de mensen die niet makkelijk de deur uit kunnen. Een kort praatje met een oudere in de wijk die ook het dagelijkse ommetje wandelt. Of bij buurtgenoten kijken en opletten omdat je weet dat ze alleen zijn of zorgbehoevend zijn.

Het is een mooie vorm om met elkaar in contact te blijven in de wijk, op elkaar te letten en naar elkaar om te zien. Gewoon regelmatig een wandeling in de wijk’.

Klaas Tigelaar , burgemeester Leidschendam-Voorburg