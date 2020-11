Gemeente reikt horeca helpende hand

5 november – De gemeente staat tijdelijke terrasuitbreidingen (bijvoorbeeld overkappingen) tot 1 maart 2021 toe met een versnelde procedure. Hiermee worden horecaondernemers ondersteund om de winterperiode goed door te komen terwijl werkgelegenheid en levendigheid behouden blijven. Wethouder Economie Astrid van Eekelen: ‘We denken en werken mee daar waar mogelijk, alles om ervoor te zorgen dat we deze periode met elkaar doorkomen. Als een overkapping mogelijk is kan de ondernemer een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten’. Ondernemers in het oude centrum zijn blij met de geboden verruiming. Voor de winterperiode overlegt de gemeente met horecaondernemers en omwonenden over de manier waarop er over de terrassen gecommuniceerd wordt. Een horecaondernemer moet een terrasverruiming of overkapping melden bij de gemeente, ook als hij de bestaande faciliteit wil voortzetten. Een omgevingsvergunning is niet nodig, zodat dit regeldruk scheelt en de ondernemers minder kost. Daarnaast kan een ondernemer in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 500 voor de realisatie van de overkapping. Op de foto de wethouder met de ondernemer van het terras bij de Kerkbrug.