Kroonjaar traditie Sint Maarten in duigen

9 november – Dit jaar geen lampionnen-optocht langs de huizen in Voorburg en dit jaar ook geen St. Maarten op woensdag 11 november te zien. Sint Maarten verscheen steeds boven in de toren bij het uurwerk van de kerk aan het Oosteinde. Corona hakt ook de mooiste tradities in stukken. Het zou de 70ste keer zijn dat Sint Maarten zich zou laten zien aan het begin van de lampionnen-optocht. Daar werd iets op verzonnen. Sint Maarten verscheen dezer dagen in park Vreugd en Rust waar scholier Pepijn hem terneergeslagen zag op een boomstronk. Daar vertelde Sint Maarten zijn trieste verhaal dat gefilmd werd door Ab Smit. Op Youtube is dat filmpje te zien https://youtu.be/dqWjecsNI1g evenals op diverse tijdstippen op Midvliet TV.