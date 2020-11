Afvalbak loopt over door vele take aways

12 november – Met het horecabedrijf The Village op de hoek is het makkelijk om afstand te houden op het grote Stationsplein. Daar staan nog de banken die in de zomer geplaatst werden om toch nog van horecabedrijven gebruik te kunnen maken. Dat was een goed idee. Met de take away consumpties in de hand blijft het hier goed neerstrijken. Dat gebeurt volop zeker nu de buitentemperatuur eerder voorjaar dan najaar doet vermoeden. Maar dan is het naar buiten meegenomen bekertje leeg evenals de plastic zak om het te vervoeren. De afvalbak raakt vollere en voller is inmiddels propvol. Onduidelijk is wie op deze bak toeziet en af en toe leegt. Je kunt zeggen dat het een taak van gemeente is maar beter is om naar het horecabedrijf te kijken dat de take aways uitgaf. Opruimen hoort erbij. Lijkt ons niet teveel gevraagd.