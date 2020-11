Alleen met Ja-Ja-sticker alles in de bus

13 november – De gemeenteraad heeft zich geschaard achter het D66-voorstel voor invoering van de ja-ja-sticker, die ongeadresseerd drukwerk en reclamefolders weert. Dat bespaart veel papier en vermindert het restafval met zo’n 130.000 kilo per jaar. Huis-aan-huisbladen, folders en niet-commerciële organisaties blijven gewoon in de brievenbus komen. Veel huishoudens gooien deze folders met de plastic verpakking en al meteen weg. Papierverspilling dus.

