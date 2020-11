Bord Koningin Wilhelminalaan als trofee

16 november – Hoe was het in de oorlogsjaren in Den Haag en omgeving? Dat wordt in boeiende beelden vertoond in de film ‘Den Haag, gefilmd verleden 1940-1945’, o.m. te zien op Youtube. De film is een collage van beelden die door particulieren stiekem zijn geschoten met smalfilmtoestellen. Er zijn veel bekende locaties te zien, al dan niet verwoest door bombardementen. Bij de bevrijding komt ook Voorburg in beeld. Bewoners van de Koningin Wilhelminalaan en omgeving verzamelen zich om feest te vieren. Een van hen houdt het straatnaambord hoog in de lucht als een trofee. Toen bekend werd dat de Duitsers alle borden zouden verwijderen met namen van de koninklijke familie was er één Voorburger die de Duitsers te snel af was. Hij schroefde het naambord los en verstopte het thuis tot aan de bevrijding. Wie is die man of wie heeft herinnering aan dit bijzondere moment?