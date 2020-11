Actie boeren in Den Haag en Voorburg

16 november 19.00 uur (breaking) – Weggebruikers moeten dinsdag 17-11 in en rond Den Haag rekening houden met mogelijke vertraging door actie van de boerengroep Farmers Defence Force. Omdat tractoren niet over de snelweg mogen rijden, wordt het waarschijnlijk druk op de binnenwegen zoals de N14 en in de tunnels. Sommige boeren rijden maandagavond al richting Den Haag. In de ochtend zijn de acties op het Malieveld. Rond lunchtijd willen de boeren naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) op bedrijventerrein Overgoo in Leidschendam. Daar onthullen ze hun eigen keurmerk: Farmer Friendly. Op dit terrein zijn tractoren niet toegestaan, de tractoren parkeren in het Forepark en de demonstrerende boeren lopen dan over de fietsbrug naar het Overgooterrein.