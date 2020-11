Domper op vreugde, ‘deze kerstboom is illegaal’

17 november – Deze kerstboom, gekocht en feestelijk versierd door bewoners uit de Von Geusaustraat, dreigt te sneuvelen door het ontbreken van een gemeentelijke vergunning. Hij staat hier dus illegaal, concludeerden ambtenaren van de afdeling handhaving. Ap de Heus springt als wijkvertegenwoordiger in de bres. ‘Omdat de mensen in deze coronatijd allemaal thuis moeten blijven wilden buren rond huisnummer 214 wat gezelligheid brengen’, zegt hij. ‘De bewoners kregen echter een vreselijke domper te verwerken toen handhavers zeiden dat de kerstboom weg moet’. De Heus vraagt wethouder Astrid van Eekelen om een helpende hand.

Aanvulling: ‘Dit lezen we o.a. in de vandaag gepubliceerde blog van burgemeester Klaas Tigelaar:

‘Juist nu hebben we die gezelligheid met elkaar nodig! En daarom is het zo goed om op een andere creatieve wijze het Sinterklaasfeest te vieren en een fijne periode van feestdagen van te maken. Ik zie her en der al wat feestverlichting hangen of worden al versieringen aangebracht.

Dat is natuurlijk een geweldig idee. Om nu al de verlichting en versieringen aan te brengen. Het kan ons helpen elkaar wat op te beuren. Voor elkaar wat gezelligheid te brengen en wat positief licht en hoop te geven. Ik zou zeggen: doet u mee?

Zo brengen we de gezellige sfeer in onze straten en huizen. En dan kan iedereen die door Leidschendam, Stompwijk of Voorburg wandelt, er volop van genieten. Van onze gezelligheid!’