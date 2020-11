Westvlietweg even het domein van boeren

18 november – De Westvlietweg werd gistermiddag gelardeerd met tractoren van boeren die op weg waren naar Leidschendam, waar het kantoor is gevestigd van het Centraal Bureau Levensmiddelenbranche. Van hieruit keerden zij later op de dag (zonder incidenten) weer huiswaarts. Op de achtergrond de torenspits van de St Martinuskerk. Rechts het flatgebouw in Park Vronesteyn. Ap de Heus klom op de spoorbrug om deze foto te kunnen maken.

