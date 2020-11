Lage zon zet hoge schoorsteen ‘in vlam’

20 november – Brand in de schoorsteen! Zo kwam vanochtend rond 09.00 uur het alarmbericht binnen bij de brandweer die terstond met een hoogwerker en een blusvoertuig uitrukte naar het gebouw In de Wereldt is veel Gevaer aan de Schoolstraat. Dankzij de buurtapp werd een van de bewoners, die nog maar koud onder de douche vandaan kwam, op de hoogte gebracht van ‘vlammen in de schoorsteen’. De schrik sloeg toe en bewoners verlieten het appartementengebouw. De hoogwerker werd in stelling gebracht om de schoorsteen van bovenaf te bekijken. Er was echter niets te zien of aan onraad te bespeuren. Raadselachtig, tot een van de oudere brandweermensen zich een soortgelijke melding kon herinneren. Door aanlichting van cv-gassen door de lage zon ontstond boven in de schoorsteen korte tijd een soort dansende gloed die door een buurtbewoners als brand werd gezien en de buurt appte. Toen de zon wat hoger klom was de beschijning van de zon echter voorbij en daarmee ook de ‘brandmelding’.